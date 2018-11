Politie zet duizenden onderzoeken stop vanwege personeelstekort

Tot november gaat het om meer dan 16.000 zaken. Het gaat om aangiftes en registraties van misdrijven waarvan er een gerede kans is dat de politie ze kan oplossen, omdat er aanknopingspunten zijn, zoals sporen.

Op dit moment behandelt de politie zo'n 40.000 zaken. Maar bijna 23.000 nieuwe zaken liggen nog op de plank. Dat zijn bijvoorbeeld winkelovervallen of geweldsdelicten waarvoor nog geen capaciteit is. De zaken liggen te wachten op beschikbare rechercheurs. Het komt ook voor dat andere zaken prioriteit krijgen. Rob van den Broeke, districtschef bij de recherche tegen de NOS: 'We moeten iedere dag keuzes maken. Als er bijvoorbeeld een schietpartij binnenkomt, hebben we geen tijd om andere dingen op te pakken. In zo'n geval stoppen we met zaken die we tijdelijk kunnen stilleggen, zoals langdurige onderzoeken naar drugscriminaliteit.'

De politie is dus met meer dan 16.000 zaken helemaal gestopt vanwege gebrek aan capaciteit. Het zou dan gaan om 'eenvoudige zaken' zoals mishandeling zonder letsel, winkeldiefstal of inbraak in een woning waar niemand thuis is.Van den Broeke: 'Dit proberen we bij zaken te doen die zo min mogelijk beladen zijn, zoals auto-inbraken en vernielingen. De echt heftige geweldszaken pakken we wel altijd op. Maar volgens politievakbond ACP laat de recherche ook zwaardere zaken noodgedwongen liggen. Voorzitter Gerrit van de Kamp- in het AD: 'Ook echt forse zaken met daderindicatie blijven liggen door de enorme personeelstekorten. Het is voor het eerst dat de politie getallen neerlegt, maar wij denken dat de werkelijke aantallen hoger liggen. En in voorgaande jaren was het vergelijkbaar of zelfs nog meer.'

De bonden wijzen er al veel langer op dat er iets gedaan moet worden aan het personeelstekort. Jan Struijs van vakbond NPB tegen de krant: 'Dit is een uiterst conservatieve schatting, het getal is groter. De vraag is voor de politiek: hoeveel onveiligheid accepteer je?'