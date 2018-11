Vuurwapens, cash, drugs en 13 aanhoudingen in drugsonderzoek

Afgelopen maandag heeft de politie bij een grote anti-drugsactie in schillende plaatsen in Nederland twaalf personen aangehouden voor betrokkenheid bij productie en export van verdovende middelen van Nederland naar Scandinavië. 'Ook in België is een aanhouding verricht', zo meldt de politie donderdag.

Drugs

Onder de aangehouden verdachten zijn een 61-jarige man uit Vleuten en zijn twee zonen van 38 en 32 jaar. Daarnaast werden een 60-jarige man en zijn 38-jarige zoon uit Utrecht, een 46-jarige man uit Maarssen, een 55-jarige man uit Hilversum, een 49-jarige man en een 51-jarige vrouw uit Houten, een 38-jarige man uit Vleuten, een 64-jarige man uit Utrecht en een 60-jarige man uit Almere aangehouden. De laatste twee personen werden aangehouden op verzoek van de Zweedse autoriteiten. Zweden verzocht om hun aanhouding en overlevering voor drugstransporten die eerder dit jaar onderschept zijn, waarbij in het Scandinavische land door de douane ruim 500 kilo drugs in beslag werd genomen.

Dienst Infrastructuut

De aanhoudingen en doorzoekingen van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid vonden plaats in woningen en opslagruimten in Utrecht, Vleuten, Woerden, Maarssen, Houten, Waardenburg, Almere, Lopikerkapel, Aalsmeer. De Belgische politie hield de verdachte in Peer aan.

Tabletteren

In Maarssen werd een persoon op heterdaad aangehouden bij de productie, het zogenaamde tabletteren, van XTC-pillen. Er waren twee werkende tabletteermachines, ingesteld op de productie van 18.700 tabletten per uur, aangetroffen. Verder vond de politie daar ruim 44 kilo MDMA poeder, 26 kilo XTC-pillen en ongeveer 33 kilo aan poeder dat reeds vermengd was met bindmiddelen en kleurstoffen en gereed was om pillen van te maken. Daarnaast ruim 350 kg vul-/bindmiddel en andere toevoegingen voor XTC-pillen.

Achtervolging

Toen de politie in Maarssen bezig was met het doorzoeken van het pand en het afvoeren van de in beslag genomen verdovende middelen, arriveerde een man bij de loods die er vandoor ging zodra hij de politie zag. Na een korte achtervolging werd ook deze man aangehouden en in zijn woning een doorzoeking verricht. In Aalsmeer werden in een opslagbox 20 kilo MDMA en 12000 XTC-pillen aangetroffen.

Cash

Bij de doorzoekingen zijn naast de aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen en grondstoffen voor het produceren van verdovende middelen, bijna één miljoen euro contant geld aangetroffen. Hoofdzakelijk biljetten van twintig en vijftig. Ook werden twee vuurwapens met munitie en drie alarmpistolen gevonden. Verder werden onder andere vrachtwagens, luxe personenauto’s en een geldtelmachine in beslag genomen. In het Belgische Peer werd 550 kilo MDMA-kristallen en vier sealbags met elk ongeveer 500 gram henneptoppen in beslag genomen.

Expertise

De politie heeft bij de actie ook geld- en drugshonden ingezet. Bovendien is expertise ingezet van forensische opsporing, digitale opsporing, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en de Belastingdienst. Meerdere aanhoudingen en doorzoekingen in de nabij toekomst worden niet uitgesloten. De verdachten worden vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die zal bepalen of de verdachten langer in voorlopige hechtenis blijven.