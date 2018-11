Terugroepactie hazelnoot melkchocoladeletters HEMA

HEMA roept uit voorzorg alle hazelnoot melkchocoladeletters terug. Gebleken is dat ook in andere hazelnoot melkchocoladeletters dan de letters B, M, N, R en S mogelijk stukjes kunststof aanwezig kunnen zijn. Alle andere smaken letters van HEMA zijn wel veilig en van goede kwaliteit. HEMA is zeer teleurgesteld in haar leverancier Baronie en neemt deze productiefout zeer hoog op.

Kwaliteit is, naast design en prijs, een van de kernwaarden van HEMA en HEMA stelt dan ook strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid. HEMA betreurt het dan ook ten zeerste dat deze eisen door Baronie onvoldoende zijn nageleefd en dat als gevolg hiervan in deze feestelijke Sint periode een deel van een van de meest populaire producten teruggeroepen moet worden. De veiligheid van de klant staat bij HEMA voorop.



De terugroepactie volgt op die van donderdag 22 november jongstleden. HEMA riep toen de hazelnoot melkchocoladeletters B, M, N, R en S terug. Volgens producent Baronie zou het alleen deze letters betreffen. Nu is echter gebleken dat ook in andere letters van de hazelnoot melkchocoladeletters mogelijk stukjes kunststof aanwezig kunnen zijn, waardoor mogelijk verwondingen kunnen worden veroorzaakt. HEMA heeft daarop besloten uit voorzorg alle hazelnoot melkchocoladeletters terug te roepen. HEMA is met Baronie in gesprek over vervolgstappen.



Consumenten die in het bezit zijn van de hazelnoot melkchocoladeletters worden verzocht deze niet te consumeren en terug te brengen naar een HEMA winkel.