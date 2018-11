5 jaar cel voor bedreiging en geweld tegen ex-vriendin in Oss

De verdachte had jarenlang een relatie met een vrouw met wie hij 2 zoons heeft gekregen. In mei 2017 heeft hij de vrouw bedreigd. Een week later sneed hij kleding van haar kapot met een mes. Een aantal maanden later sloeg hij de vrouw met een bierfles op haar hoofd, waardoor zij letsel opliep. In april jl. stak hij haar meerdere keren met een mes, onder meer in haar borst en buik.

De verdachte verklaarde bij de behandeling van de strafzaak dat hij wist dat hij onder invloed van alcohol agressief wordt en dat hij dan in de problemen komt. Ook het slaan met de bierfles gebeurde volgens hem onder invloed van alcohol. Toch heeft de verdachte ook voorafgaand aan de steekpartij opnieuw veel gedronken. Daarmee heeft de verdachte zichzelf in de positie gebracht waarin hij agressief en gewelddadig zou kunnen worden, terwijl hij wist dat dat zou kunnen gebeuren.

De rechtbank houdt er daarnaast bij het bepalen van de straf rekening mee dat de bedreiging en het geweld een grote indruk op het slachtoffer maakten, zeker omdat dit in een periode van een jaar gebeurde door de man met wie zij jarenlang een relatie had. Onder meer door de littekens, wordt zij hier telkens aan herinnerd. De rechtbankrekent het de verdachte bovendien zwaar aan dat hij de delicten pleegde in en rond de woning van de vrouw, de plek waar zij zich juist veilig moet kunnen voelen. De steekpartij vond zelfs plaats op het moment dat de kinderen aanwezig waren. In strafmatigende zin weegt de rechtbank mee dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens een psycholoog en een psychiater is sprake van een licht verstandelijke beperking en van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens.

Hoewel de psycholoog, de psychiater en de reclassering die de verdachte ook onderzocht een (deels) voorwaardelijke straf adviseren, legt de rechtbank geen voorwaardelijke straf op. Onder meer gelet op de ernst van de feiten vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke straf passend. De door de deskundigen voorgestelde behandeling van de verdachte vindt de rechtbank ook belangrijk, maar deze kan ook plaatshebben in het kader van voorwaardelijke invrijheidstelling. Naast de celstraf is de verdachte veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de vrouw van 5.810,68 euro.