Dode (15) en zwaargewonde na uitstappen op A15

Een 15-jarige jongen en een 39-jarige vrouw uit Ede raakte zateragavond ernstig gewond bij een aanrijding op de A15 bij Echteld. De vrouw en de jongen zijn met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Utrecht. De 15-jarige jongen is aan zijn verwondingen overleden. De vrouw werd met spoed geopereerd. Onderzoek moet uitwijzen wat de feitelijke toedracht is geweest van het ongeval.