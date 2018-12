Politie schiet op overvallers in Zaltbommel

Een woningoverval in Zaltbommel liep in de nacht van zaterdag op zondag anders af dan de overvallers hadden gehoopt. Twee verdachten van 24 en 25 jaar werden kort na de overval aangehouden.

De bewoners werden bij thuiskomst rond 00.40 uur opgewacht door drie overvallers. Deze gingen met de bewoners mee naar binnen. Omdat de woning vlak bij het politiebureau staat, waren agenten snel ter plaatsen.

Het drietal sloeg op de vlucht en in een poging de mannen aan te houden, werden er een aantal schoten gelost door de politie. In een auto wisten de overvallers te ontkomen.

Bij tankstation De Lucht in Bruchem botste de auto van de overvallers tegen de vangrail. Het drietal na de benen, maar een van de daders kom snel worden aangehouden. Een andere probeerde een lift te krijgen van een vrouw, maar die mocht onder geen beding de politie of een ambulance bellen. De vrouw weigerde de man een lift te geven.

Toen de politie arriveerde zat de man bij de vrouw in de auto. Hij bleek gewond te zijn aan zijn been. Met een ambulance is hij naar een ziekenhuis gebracht. De derde overvaller wist te ontkomen.

In de omgeving van de woning waar de overval heeft plaatsgevonden zijn diverse goederen door de politie gevonden en veiliggesteld voor onderzoek. Ook de vluchtauto werd in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek.