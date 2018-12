Auto rijdt door na aanrijding met fietser, vermoedelijke dader aangehouden

De politie is met spoed op zoek naar een donkere Volkswagen Golf, die zondagmorgen is doorgereden na een aanrijding op De Harendonkweg in Den Bosch. Bij de aanrijding raakte een meisje van 17 jaar uit Rosmalen zeer ernstig gewond.

Het meisje stak rond 3.45 uur De Harendonkweg over toen ze werd geschept door een donkere Volkswagen Golf, mogelijk een stationwagen. Terwijl getuigen zich over het zwaargewonde meisje ontfermden, ging de bestuurder van de auto er met hoge snelheid vandoor in de richting van de Sint Teunislaan. Het slachtoffer was buiten kennis en is in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Op de plek van de aanrijding bleef een buitenspiegel van een donkere Volkswagen Golf achter op het wegdek. Het gaat vermoedelijk om een Golf uit 2015 of 2016.

Onderzoek

De politie probeert er alles aan te doen om de bestuurder van de donkere Volkswagen te achterhalen. Daarvoor worden onder meer camerabeelden uit de omgeving bekeken en worden getuigen gehoord. Ook vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de buitenspiegel die is achtergebleven: "Zo proberen wij aan de hand van serienummers meer te weten te komen over de auto. Mogelijk kunnen we zelfs het chassisnummer achterhalen en dat zou ons dichterbij de eigenaar van de Golf kunnen brengen. Wij roepen de bestuurder met klem op om zich te melden", zo laat een specialist van het onderzoeksteam weten.

Schade

Gezien de klap van de aanrijding moet de betrokken Volkswagen schade hebben aan de voorzijde: "Er rijdt dus mogelijk iemand rond in een donkere Volkswagen met schade en een ontbrekende buitenspiegel. Het is dus heel goed mogelijk dat de auto ergens wordt neergezet of ter reparatie wordt aangeboden. Wij doen dan ook een beroep op bijvoorbeeld garagehouders om alert te zijn en meteen te bellen als zijn een soortgelijke auto met die schade tegenkomen. Ook wanneer iemand zich komt melden bij een dealer of sloper om een nieuwe spiegel te kopen dan horen wij dat graag."

Vermoedelijke dader aangehouden

Aan het eind van de ochtend heeft de politie de mogelijke bestuurder aangehouden. Het gaat om een 37-jarige Bosschenaar. Agenten zagen hem rijden op de Slagendreef in een donkere Volkswagen zonder zijspiegel en hielden hem aan.