Vermiste man uit Yerseke dood in water gevonden

In de haven bij de Meerpaalweg in Yerseke is zondag het stoffelijk overschot gevonden van een vermiste man uit die plaats.

De 53-jarige man was sinds zaterdagmiddag vermist. De politie werd zaterdag aan het begin van de avond geïnformeerd, waarna een zoektocht naar hem werd ingesteld. De man zat in een rolstoel en was slechtziend. Rond 20.00 uur werd in de haven bij de Meerpaalweg een rolstoelkussen in het water gevonden, waarvan aangenomen werd dat deze afkomstig was van de rolstoel van het slachtoffer. Zaterdag werd tot laat in de avond door agenten van de landelijke eenheid in de haven tevergeefs gedregd.

Sonarapparatuur

Zondagmorgen werd de zoektocht in de haven van Yerseke voortgezet door de landelijke eenheid van de politie. De hele dag werd met sonarapparatuur in het water gezocht. Rond 16.00 uur werd het stoffelijk overschot aangetroffen en geborgen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak. Zo zijn er mensen verhoord en is een forensisch sporenonderzoek ingesteld. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden. Het politieonderzoek is hiermee afgesloten.