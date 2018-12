Shell koppelt bonussen topmanagers aan concrete klimaatdoelen

Het concern wil zijn CO2-uitstoot verminderen en zijn steentje bijdragen aan het klimaatakkoord. Doelen voor de korte en middellange termijn, dus voor drie tot vijf jaar, worden gekoppeld aan de beloning voor de top van het bedrijf. Als de doelstellingen niet gehaald worden, heeft dat dus financiële consequenties. Dat heeft topman Ben van Beurden zondag laten weten aan de Financial Times. Een groep 'groene aandeelhouders' heeft aangedrongen op concrete doelstellingen met een koppeling aan de beloningen. Het plan kan invloed hebben op de beloning van mogelijk 1.200 topmedewerkers.

Shell wilde de CO2-uitstoot van zijn energieproducten in 2050 wel gehalveerd hebben, maar verbond daar voor de korte- en middellange termijn geen concrete doelen aan. De plannen van de aandeelhouders moeten nu de twijfels wegnemen dat Shell het kllimaatakkoord onvoldoende serieus neemt en te vrijblijvend is. Shell-topman Van Beurden noemt het voortschrijdend inzicht. Met de institutionele aandeelhouders, zoals verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen, is uitvoerig gesproken. In de krant zegt hij: 'We hebben een manier gevonden om onze klimaatambities voor de lange termijn te vertalen naar kortetermijndoelstellingen en dat in te bouwen in ons beloningssysteem.'

Het besluit van Shell komt net bij de start van de internationale klimaatconferentie, waar het Poolse Katowice, waar vanaf vandaag wereldleiders en wetenschappers uit vrijwel alle landen ter wereld aanwezig zijn.