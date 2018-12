Politie start zoekactie naar 'Zwarte Piet' na schietincident Utrecht

In Utrecht is maandagmiddag een persoon gewond geraakt na een schietincident in de Rietstraat gelegen in de wijk Ondiep. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Politiehelikopter

De politie is een zoekactie gestart naar de schutter. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet die boven de stad vliegt. De politie heeft nog geen aanhouding verricht. Het schietincident gebeurde rond 13.00 uur. Nadat de dader(s) vluchtte(n) in een zwarte Volkswagen Transporter werd een zoekactie gestart.

Update 15.55 uur: 'Zwarte Piet' outfit

Een mogelijke verdachte zou vermomd zijn als Zwarte Piet. Deze informatie wordt nog onderzocht door de recherche. Bij de zoekactie werd ook een politiehelikopter ingezet. Eén persoon raakte bij het schietincident lichtgewond. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

VW transporter gevonden

De gebruikte Volkswagen Transporter werd even later aangetroffen op de Schutstraat. De omgeving van het schietincident en de plek waar de vluchtauto is aangetroffen zijn afgezet en de recherche heeft de zaak in onderzoek.