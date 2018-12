Nieuwe aanhouding voor laten ontploffen handgranaten coffeeshops Delft

'Het gaat om een 23-jarige man uit Delft, die eerder al werd aangehouden voor wapenbezit. De rechtbank had zijn voorlopige hechtenis hiervoor geschorst. De man zit nu weer vast voor de nieuwe feiten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Coffeeshops

Op 17 mei ontploften in alle vroegte granaten voor twee coffeeshops in Delft. Vorige maand vond in de Breestraat een reconstructie plaats van dat incident. Mede op basis van deze reconstructie denkt het Openbaar Ministerie nu dat de 23-jarige verdachte op 17 mei betrokken was. De verdachte werd maandagmorgen door een arrestatieteam thuis aangehouden. Gelet op het geweld dat op 17 mei werd gebruikt in Delft, wordt bij de aanhouding van verdachten geen risico genomen.

Wapenbezit

Op 12 juni werd al een 40-jarige Hagenaar aangehouden. Die zat toen samen met de 23-jarige Delftenaar in een auto. Omdat in de auto wapens lagen, is de 23-jarige man toen aangehouden voor wapenbezit. Het proces daarvoor mocht hij in vrijheid afwachten, besloot de rechtbank in september.

Beïnvloeden getuigen

Behalve van betrokkenheid bij het incident op 17 mei, verdenkt het Openbaar Ministerie de man ook van het beïnvloeden van getuigen in het onderzoek naar dat incident. Woensdag zal hij voor beide feiten worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer vast blijft zitten. De andere verdachte in deze zaak zit sinds 12 juni vast. Hij zal op 18 december op een nieuwe pro-formazitting voor de rechtbank moeten verschijnen. Ook de zaak van de 23-jarige man zal dan behandeld worden.