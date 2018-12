Toeristen verward in Amsterdam, HUH ?

Op reis door de stad

'Nu reizen de letters rond door de stad en haar omgeving, waarmee minder bekende buurten, evenementen en attracties onder de aandacht kunnen worden gebracht', zo laat de gemeente Amsterdam maandag weten.

Toeristen en I amsterdam

Met ruim 2 meter in de hoogte en 23,5 meter in de breedte kon je de afgelopen jaren niet om de rood-witte I amsterdam letters heen. In rap tempo waren de I amsterdam letters uitgegroeid tot het symbool van de stad en een onmisbaar fotomoment.

Het motto van de stad, I amsterdam, is in grote letters op diverse plekken in Amsterdam te zien en vormt een bijzondere bezienswaardigheid in de stad. I amsterdam is in korte tijd uitgegroeid tot het symbool van de stad en haar bewoners.

HUH

De letters I amsterdam waren nog maar 'koud' verwijderd of er werden al weer drie nieuwe letters op het museumplein geplaatst: HUH. De Amsterdamse ontwerper Pauline Wiersema, die het er niet mee eens is dat de letters I amsterdam zijn verwijderd, heeft dit uit protest gedaan.