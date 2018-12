Preventieakkoord kabinet blijkt een melkkoe

Volgens het ministerie van Financiën levert het recent gesloten akkoord in 2020 100 miljoen euro op, doordat de accijns op sigaretten wordt verhoogd. Dit schrijft de Telegraaf dinsdag. Het preventieakkoord kost het Rijk 23 miljoen euro in het jaar 2019 en 2020. Het geld wordt onder andere besteed aan campagnes. Volgens het ministerie van Financiën moet tegenover de lastenverzwaring van accijns een even grote lastenverlichting komen te staan.