Johan Cruijff Arena terecht beboet voor niet handhaven rookverbod

De boete die de Johan Cruijff Arena kreeg wegens het niet handhaven van het rookverbod tijdens een voetbalwedstrijd, is terecht. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag beslist in de uitspraak op het beroep van de beheerder van het stadion.

Overkapte tribunes

'Omdat de tribunes van het stadion overkapt zijn, vallen zij onder het rookverbod, zelfs als het dak van het stadion open is', aldus het CBb. Dat open dak bevindt zich namelijk alleen boven het speelveld.

Horecaterras

Naar het oordeel van het CBb zijn de tribunes van het stadion niet vergelijkbaar met een, van het rookverbod uitgezonderd, horecaterras. Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.