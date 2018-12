Totaal 3 vrouwen gestoken door onbekende automobilist

In totaal zijn er drie vrouwen gewond geraakt door de onbekende automobilist die sinds donderdag 22 november in Noord-Holland actief is. Dit blijkt dinsdagavond in het Tv-programma Opsporing Verzocht.

Gewond geraakt

Vorige week maandag 26 november werd 's avonds in Egmond aan den Hoef een hardloopster opzettelijk neergestoken. Een paar dagen eerder, op donderdag 22 november, zijn vermoedelijk ook twee andere vrouwen gestoken in Castricium.

Omdat de politie rekening houdt dat het in beide gevallen om dezelfde dader gaat zijn de twee incidenten in Castricum betrokken bij het onderzoek van de neergestoken hardloopster in Egmond aan den Hoef.

Egmond aan den Hoef

Rond 19.40 uur rende de vrouw maandag 26 november over de Rinnegommerlaan toen zij vanuit het niets werd aangereden door een donkerkleurige auto. De bestuurder van de auto deed het raampje naar beneden en sloeg het slachtoffer vervolgens op haar borst.

Gestoken

Daarna reed de man weg in de richting van de Zeeweg. De vrouw voelde zich niet lekker en zakte op de Herenweg in elkaar. Omstanders schakelden direct de hulpdiensten in en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hier werd duidelijk dat de vrouw was gestoken.

Castricum: Klaplong en gewond aan arm

Enkele dagen eerder, op donderdag 22 november, zijn twee andere vrouwen verwond in Castricum. Rond 17.45 uur werd een 18-jarige vrouw aangereden toen zij fietste op de Zanddijk. Het slachtoffer liep hierdoor een klaplong op. Enkele ogenblikken later werd op diezelfde dijk nog een vrouw (52) tijdens het hardlopen verwond. Deze vrouw raakte hierbij gewond aan haar arm. Het vermoeden is dat, gezien de schade aan de kleding en hun letsel, dat zij ook gestoken zijn.