Bestuurder gooit tas met MDMA uit auto

Dankzij een bijzonder oplettende getuige heeft de politie gistermiddag een 31-jarige man in Eindhoven kunnen aanhouden die vijf kilo MDMA bij zich in de auto had.

Agenten reden rond 13.15 uur op de John F. Kennedylaan achter een auto die ze wilden controleren, omdat de kentekenhouder is bekend vanwege drugsdelicten. De agenten gingen voor de auto rijden, gaven de bestuurder een stopteken en lieten hem meerijden naar een tankstation om de auto veilig te kunnen controleren. Tijdens dat ritje hadden ze korte tijd geen goed zicht op de auto. Bij de controle werd niets bijzonders in de auto gevonden en kon de bestuurder - overigens niet de eigenaar van de auto - zijn weg vervolgen. Ook agenten gingen verder.

Enkele minuten daarna meldde een getuige dat hij achter de auto reed toen die door agenten naar het tankstation werd geleid. Daarbij zag de getuige dat de bestuurder een sporttas uit het raam had gegooid en hij de indruk had dat de agenten dat niet gezien hadden. Daarop zijn de agenten direct omgedraaid en bij een bosje langs de John F. Kennedylaan troffen de ze 31-jarige man aan bij een sporttas. Hij ging er direct lopend vandoor, maar agenten konden hem in Amatastraat in zijn kraag grijpen.

De verdachte ging mee naar het bureau. Daar werd duidelijk dat in de tas vijf kilo MDMA zat. Van MDMA worden onder andere xtc-pillen gemaakt. De 31-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is in verzekering gesteld. Hij wordt vrijdag voorgeleid. De auto waarin hij reed en enkele telefoons die hij bij zich had, werden voor onderzoek in beslag genomen.