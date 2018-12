OM eist 11 jaar voor doodslag op vriendin die vreemd ging

Dat zijn vriendin naakt poseert voor een man in een hotelkamer kon de 48-jarige D. niet verkroppen. Hij raakte in shock, pakte een mes uit de keuken en stak in op zijn vriendin. ‘Ik was mezelf niet meer en ik begon te huilen en te steken’, verklaart hij bij de politie. De zaak werd vandaag in de rechtbank van Amsterdam behandeld.

Wat een gezellige nacht had moeten worden, pakte helemaal verkeerd uit. De 48-jarige man was in de nacht van 3 op 4 september van dit jaar naar een woning in Amsterdam gegaan waar op dat moment de verjaardag werd gevierd van het neefje van zijn vriendin. Tegen half 3 zijn hij en zijn partner naar een slaapkamer gegaan om samen de nacht door te brengen. Zij valt direct in slaap en hij besluit om weer weg te gaan. Hij kijkt nog even in haar telefoon, ze kennen elkaars codes, en ziet een foto van haar in een hotelkamer met een andere man. Een man die hij ook goed kent. Met wie ze op bed ligt. Hij ziet ook twee foto’s waarop ze voor die man poseert. En een film van haar en die man.

Gevecht

Hij loopt naar beneden pakt een mes uit een keukenla en wil zijn vriendin confronteren met de foto’s en filmpje. Hij maakt haar wakker. Er ontstaat een gevecht. Ze probeert haar telefoon te pakken. Dan loopt het helemaal uit de hand. “Ik had geen macht meer over mezelf, toen begon ik haar te steken. Ik had dit niet verwacht. Ik dacht: mijn vrouw gaat nooit met een andere man naar bed. Zij was gewoon alles voor mij en iedereen wist het, zij was gewoon alles voor mij”, verklaart hij later bij de politie.

Zelf gemeld

De 48-jarige verdachte spreekt in de vroege ochtend van 4 september surveillerende agenten in een politieauto op straat aan. “Ik heb vannacht mijn vrouw neergestoken”, zegt hij tegen de agenten die hem daarop aanhouden. De vrouw is dan inmiddels met spoed per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ze blijkt veertien keer te zijn gestoken in hoofd, borst en buik. Op 13 september, na bijna tien dagen van onzekerheid voor haar familie, overlijdt ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze is dan 45 jaar oud.

Eis: 11 jaar

Volgens de officier van justitie heeft de man gehandeld in een opwelling van woede, boosheid en allerlei emoties die bij hem opkwamen op het moment dat hij geconfronteerd werd met de seksueel getinte foto’s en het filmpje van zijn vriendin met een andere man. Van moord is dan ook geen sprake. De officier van justitie vraagt de rechtbank de 48-jarige verdachte te veroordelen tot 11 jaar celstraf voor doodslag.

Zwaar geweld

In haar strafeis heeft de officier van justitie rekening gehouden met het blanco strafblad van de verdachte, het feit dat hij een verklaring heeft afgelegd over wat er is gebeurd en dat hij spijt heeft getoond. Aan de andere kant is het strafverzwarend dat hij zijn vriendin om het leven heeft gebracht in een woning waar verschillende familieleden verbleven, waaronder een 11-jarige jongen, en ook die avond aanwezig waren. En het zwaar geweld dat hij heeft gebruikt.