Politie doet invallen bij Jehova's Getuigen vanwege onderzoek naar misbruik

De politie heeft in november bij zeven panden van de Johova's Getuigen invallen gedaan. Dat was in het kader van een groot onderzoek naar seksueel misbruik.

De invallen vonden plaats in het hoofdkantoor van Jehova's Getuigen in Emmen en in twee kerkgebouwen, zogenoemde koninkrijkszalen. Een van hen is een koninkrijkszaal in Dordrecht. Ook werden vier woningen van de geloofsgemeenschap onderzocht. Agenten waren daar op zoek naar documenten van interne 'rechtszaken'. Reden voor de invallen waren aangiften van seksueel misbruik tegen leden of oud-leden van de geloofsgemeenschap. Dat heeft het Opebaar Ministerie laten weten na berichtgeving van RTL Nieuws.

Jehovah's Getuigen heeft een intern systeem om zaken als misbruik te behandelen. Een klacht komt bij een speciale commissie terecht, waarna een procedure wordt gestart die niet openbaar is. Eventuele daders worden door het genootschap berecht en niet aangegeven bij de politie. Verslagen van zaken worden niet met justitie gedeeld.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat er op dit moment negen zedenzaken lopen waarbij (oud-)leden van de geloofsgemeenschap als verdachte betrokken zijn. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de geloofsgemeenschap als geheel.