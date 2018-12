Rijksrecherche onderzoekt informatiestroom rond viervoudige moord Enschede

De viervoudige moord vorige maand in Enschede staat de afgelopen weken regelmatig in de schijnwerpers in de media. Zo’n schokkende gebeurtenis krijgt logischerwijs veel aandacht. Er zijn de afgelopen dagen echter heel veel details uit het onderzoek in de media beland.

“Daar maak ik me ernstig zorgen over,” zegt politiechef Oscar Dros. “Sterker: dit is onacceptabel!” Ook hoofdofficier van justitie John Lucas is bezorgd over het feit dat er zoveel informatie op straat ligt.

"Als informatie voortijdig in de media staat, kunnen getuigen of verdachten beïnvloed raken. Een zuiver strafproces vindt niet in de media plaats. Dat proces hoort in beslotenheid en in de rechtszaal gevoerd te worden. De verdachten in deze zaak zitten in alle beperkingen; dat betekent dat hun advocaten in de media niet inhoudelijk over de zaak mogen spreken. Ook voor hun is het dan wrang om toch voortdurend inhoudelijke details uit de media te vernemen”, aldus Lucas.

De hoofdofficier heeft daarom in overleg met de politiechef de Rijksrechercheopdracht gegeven om een onderzoek in te stellen. “Het is belangrijk dat er onafhankelijk wordt bekeken wie deze informatie gedeeld heeft. De Rijksrecherche is dé aangewezen partij om zo’n onderzoek te doen, omdat zij onafhankelijk is van alle betrokken rond het onderzoek,” legt hoofdofficier Lucas uit. Politiechef Dros vult aan: “Ik wil weten hoe deze informatie op straat terecht komt. Ik wil niet vooruit lopen op de uitkomst van dat onderzoek, maar ik wil dat dit stopt. Het raakt de integriteit van het strafproces en het is pijnlijk voor nabestaanden, die details over de dood van hun geliefden in de media horen.”

Het onderzoek zal zich richten op betrokkenen rond het onderzoek. Journalisten maken geen deel uit van dit onderzoek; zij hebben de vrijheid om te publiceren over informatie die met hen gedeeld wordt.