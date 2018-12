'Dna Jos B. op 17 plekken aangetroffen op kleding Nicky Verstappen'

Het dna zat onder meer op de tailleband en de binnenkant van Nicky's onderbroek en op zijn pyjama. Dit schrijft De Telegraaf die inzage heeft gehad in een NFI-rapport. Daarmee is echter niet bewezen dat de dna-sporen van Jos B. zogeheten dadersporten zijn, zo meldt de krant. Een deskundige van het NFI concludeert dat de dna-sporen niet met zekerheid verband houden met het eventuele misbruik van Verstappen of zijn dood. Ook is niet bekend wanneer de dna-sporen op de kleding zijn terechtgekomen.

De Telegraaf schrijft dat het zelfs niet duidelijk is om wat voor dna-sporen het gaat. Deskundigen kunnen niet zeggen of het celmateriaal afkomstig is van speeksel of bijvoorbeeld huidcellen. Er zijn25 haren of haarsporen gevonden. Drie daarvan zijn mogelijk van B. Van wie de anderen zijn, is onduidelijk. Er kan volgens dit onderzoek niet uitgesloten worden dat het dna na ‘onschuldig contact’ voor zijn overlijden is achtergebleven, of na het overlijden, tijdens het medisch-forensisch onderzoek. Er zitten meer forensische rapporten in het dossier, maar onduidelijk is of deze dezelfde conclusies over het dna bevatten.

Justitie omschrijft het dna-spoor van Brech wel als ‘delict-gerelateerd’. B. ontkent iedere betrokkenheid bij de zaak, maar heeft nog niet verklaard hoe zijn lichaamsmateriaal op Nicky is terechtgekomen. De 11-jarige Nicky Verstappen wrd in augustus 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide. Hij maakte deel uit van een jeugdkamp. Zijn lichaam werd gevonden op ruim een kilometer van het kamp.

De zaak tegen B. begint woensdag met een eerste niet-inhoudelijke zitting.