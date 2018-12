Vrouw ernstig gewond na val uit raam

Haar 52-jarige partner is aangehouden, hij zou mogelijk bij het incident betrokken zijn.

Hulpdiensten kregen rond 19.40 uur een melding dat een vrouw uit een raam zou zijn gevallen aan de Van Dedemstraat. Ze gingen direct ter plaatse en troffen de gewonde vrouw aan. De vrouw is ter plaatse gestabiliseerd en afgevoerd naar het ziekenhuis.

Aanhouding

Uiteindelijk is de verdachte rond middernacht in een woning elders in Bergen op Zoom opgepakt. Hij zou mogelijk bij het incident betrokken zijn. De man is ingesloten en zal worden gehoord. De recherche doet verder onderzoek. Politie roept mensen die getuige zijn geweest van het incident op zich bij de politie te melden.