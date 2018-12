Maandag code geel voor noordelijk kustgebied en vanaf volgende week mogelijk sneeuw

Volgens sommige metrologen is de kans aannemelijk dat het vanaf volgende week zondag wit wordt in Nederland.

Maandag blijft het onstuimig en kunnen in het noordelijk kustgebied vooral tijdens buien windstoten voorkomen tot circa 90 km/uur. Na dinsdag enkele vrij koude dagen met in de nacht en ochtend lichte vorst. In het weekeinde sterk toenemende kans op neerslag (mogelijk winters) en waarschijnlijk een overgang naar zachter weer.