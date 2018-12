Nieuwe NS-dienstregeling met nieuwe Sprinters soepel van start

Zondag is de NS-dienstregeling 2019 in alle vroegte van start gegaan. Machinist Edwin Lageweg reed om 07.25 uur de officiële eerste rit van de nieuwe Sprinter SNG. Roger van Boxtel, president-directeur van NS, ontving staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat Stientje van Veldhoven in deze gloednieuwe trein op weg van Haarlem naar Leiden. 'De start van de dienstregeling verliep soepel', zo laat NS zondag weten

1e rit Sprinter Nieuwe Generatie

Machinist Edwin was vereerd met de eerste rit: 'Ik ben afgelopen jaren betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze trein en nu rijd ik er zelf in. De trein trekt vlot op, is voelt gelijk vertrouwd en is voor onze reiziger nog comfortabeler. Ik verwacht dat we er veel plezier aan gaan beleven.'

Van Veldhoven

Staatssecretaris Van Veldhoven: ‘Fantastisch om vanmorgen als een van de eersten van de straks duizenden reizigers per dag in deze mooie nieuwe trein te mogen stappen. De trein is niet alleen comfortabel, maar ook toegankelijk voor álle reizigers.’ Roger van Boxtel onderstreept het belang van de nieuwe trein: 'Sprinters zijn enorm belangrijk voor grote groepen reizigers. Ze zijn niet alleen comfortabel, maar zorgen er ook voor dat we meer treinen kunnen rijden en meer treinen kunnen verlengen.'

Meer treinen op de hogesnelheidslijn

Naast de nieuwe Sprinters, rijdt NS vanaf vandaag elk uur een extra – vijfde - trein op de snelgroeiende hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Ook worden de bestaande treinen van de Intercity direct tussen Amsterdam en Rotterdam verlengd. De capaciteit van deze snelle verbinding stijgt daarmee met bijna 20%.

Lansingerland- Zoetermeer

Reizigers kunnen nu gebruik maken van een gloednieuw station: Lansingerland-Zoetermeer. De Sprinter van Den Haag Centraal naar Gouda stopt hier vier keer per uur in beide richtingen. Op een gemiddelde werkdag zullen 2000 à 2500 reizigers van dit station gebruik maken.

Dienstregeling

De dienstregeling bleef op hoofdlijnen hetzelfde: voor 98% van onze reizigers veranderen de aankomst- en vertrektijden niet of nauwelijks. Reizigers kunnen de dienstregeling raadplegen via de NS-app of NS.nl.