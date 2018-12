Autobranden in Hoogeveen en Hollandscheveld

In de nacht van zondag op maandag zijn twee auto's in Hoogeveen in vlammen opgegaan.

Ook in Hollandscheveld raakte een auto door brand zwaarbeschadigd. In twee auto's die geparkeerd stonden aan de Regulus in Hoogeveen brak rond 04.30 uur brankd uit. De brandweer kon de auto's, een busje en een personen, niet meer redden. De vlammen sloten al uit de wagens toen zij ter plaatse kwamen. Een derde auto raakte beschadigd. Vermoedelijk gaat het om brandstichting.

Eerder die nacht hoorde in Hollandscheveld de eigenaar van een bedrijfsauto een harde knal. Hij zag zijn auto in brand staan, maar die brand was met behulp van de brandweer snel onder controle. De bedrijfsauto stond geparkeerd aan het Zuideropgaande. De politie denkt aan brandstichting omdat het vuur bij een van de voorwielen is ontstaan.