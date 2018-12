OM vervolgt Rotterdamse verpleger voor vier 'insulinemoorden'

De officier van justitie heeft in de zaak rondom de verzorgende die verdacht wordt van meerdere levensdelicten bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) hem in tien zaken gaat vervolgen.

In twee zaken wordt nog nader onderzoek gedaan. In drie zaken zal niet verder worden vervolgd. Dit heeft de rechtbank in Rotterdam bekendgemaakt. Daarnaast is besloten de verdachte te vervolgen voor diefstal en verduistering en valsheid in geschrifte, onder meer met een verklaring omtrent gedrag.

Het gaat om de Rotterdamse verpleger Rahiied A. Hij wordt vervolgd voor de dood van tien bewoners van verzorgingstehuizen uit de regio Rotterdam. A. zou zijn slachtoffers onnodig insuline hebben toegediend. Vorig jaar november werd A. opgepakt. Hij zit nog steeds in voorarrest.

Het OM onderzocht in totaal 15 gevallen in de zaak tegen de 22-jarige verpleger. De man wordt voor moord vervolgd in zeker vier zaken, waarbij ouderen zonder noodzaak insuline zouden hebben gekregen. Zes andere ouderen werden onwel. Zij overleefden de hoge dosis insuline. De verpleger werkte als stagiair en invalkracht bij verschillende tehuizen in onder meer Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk.

De volgende regiezitting is op vrijdag 22 feb 2019.