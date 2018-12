Domtoren Utrecht ingehaald door verticaal dorp van 140 meter hoog

De Domtoren, die nu met zijn 112 meter nog het hoogste punt markeert in de skyline van Utrecht, wordt voorbijgestreefd door de bouw van een 140 meter hoog 'verticaal dorp', zoals de gemeente Utrecht het noemt.

Plan MARK

'Op de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum Noord komt het plan MARK. Een verticaal dorp van 140 meter hoog met ongeveer 1.100 huur- en koopwoningen. MARK bestaat uit 3 hoge torens van 80, 100 en 140 meter, afgewisseld met laagbouw van maximaal 25 meter hoog. Er komen ongeveer 1.100 huur- en koopwoningen met groene binnentuinen. Op verschillende niveaus in de torens kunnen bewoners elkaar ontmoeten en ontspannen. In de hoogste toren komt een rooftopbar met uitkijkpunt op een glazen balkon, voor iedereen toegankelijk. Op de begane grond komen ook werkplekken.

Stadswildernis

Tussen de gebouwen in komt geen park of plein maar een nieuw type buitenruimte: een openbaar klein bos (stadswildernis). Er komt ook een ruime fietsenstalling met 3.500 parkeerplekken, deelfietsen en e-bikes. Voor de bewoners zijn er 100 deelauto’s beschikbaar.

Verlichte 'kroon'

De 3 torens krijgen een verlichte ‘kroon’ die refereert aan de geschiedenis van Leidsche Rijn als tuinbouwgebied. In deze kronen worden tuinbouwkassen geplaatst, waarin op grote schaal stadslandbouw wordt toegepast voor de bewoners en omwonenden.

Locatie

De kavel ligt in Leidsche Rijn Centrum Noord. Aan de noordkant van het NS-station Utrecht Leidsche Rijn en ten westen van de rijksweg A2, vlakbij het Antoniusziekenhuis en The Wall.

Planning

April 2018 Start voorselectie

Mei 2018 Sluiting voorselectie

Juni 2018 Bekendmaking selectie

Eind 2018 Bekendmaking winnaar selectie

2019-2020 Ontwikkelen stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan

In 2021 Verwachte start bouw

In 2023 Verwachte oplevering