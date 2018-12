Gezinnen trekken steeds meer naar omliggende gemeentes

Steeds meer gezinnen kiezen er voor om hun kinderen buiten de stad te laten opgroeien. Vooral uit Amsterdam vertrokken in 2015 veel mensen om in één van de gemeentes te gaan wonen er om heen. Wel vaak blijft men in de buurt van de stad wonen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat hier vaak om jonge gezinnen met kleine kinderen die zich in de stad geen grotere woning kunnen veroorloven. Door buiten de stad te gaan wonen, krijgen ze meer oppervlak en vaak ook een tuin, iets wat men erg belangrijk vindt voor opgroeiende kinderen. In 2015 verhuisde 10 procent van het totaal aantal jonge gezinnen die in de stad wonen naar een randgemeente.