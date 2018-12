Man zwaargewond bij vechtpartij; verdachte aangehouden

Een man van 50 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandagavond in Baarlo bij een ruzie zwaar gewond geraakt. Hij werd geslagen en getrap door een andere man. De politie kon de verdachte aanhouden.

Rond 21.45 uur kregen de twee ruzie in Baarlo ter hoogte van de Napoleonsbaan. Getuigen belden de hulpdiensten. Het slachtoffer werd met ernstig letsel in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Het betreft een man van 27 jaar eveneens zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Wat de aanleiding voor de ruzie is geweest, is nog onduidelijk. De toestand van het slachtoffer is momenteel niet bekend.