Aantal verkeersclaims gedaald, schadelast neemt toe

Het aantal verkeersclaims naar aanleiding van een aanrijding is in 2017 met achttien procent gedaald. De schadelast is daarentegen afgelopen jaar met zeven procent toegenomen. Verzekeraars zien van 2014 tot en met 2017 een stijging van 25 procent aan schadelast. Dat blijkt uit de nieuwste Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars

Mogelijke oorzaken voor de daling in het aantal claims zijn het relatief rustige weer in 2017 en de toenemende slimme technologie in auto’s die zorgt voor minder parkeerschade. Het Verbond is blij met deze daling, maar door de toenemende schadelast, vooral veroorzaakt door letsel, blijft het verbeteren van de verkeersveiligheid voor verzekeraars onverminderd topprioriteit.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars noteerde 741.000 schadeclaims in 2017 op de autoverzekering naar aanleiding van een aanrijding. Dat is achttien procent minder dan de 906.000 verkeersclaims in 2016. De Risicomonitor, die het aantal verkeersclaims per provincie in kaart brengt, laat ook een daling in elke provincie zien. De grootste dalers werden genoteerd in Flevoland (14,6%) en Noord-Brabant (14,5%). De meeste verkeersclaims kwamen vanuit de provincie Zeeland. Daar werden 79,2 verkeersclaims per 1000 huishoudens bij verzekeraars ingediend.

Weinig noodweer

Verschillende factoren dragen bij aan de daling van vorig jaar, waarvan het rustige weer er één is. “In 2017 heeft er relatief weinig noodweer plaatsgevonden,” vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “We weten uit ervaring dat noodweer, zoals extreme neerslag en hagel, leidt tot meer aanrijdingen”. De hevige sneeuwval van begin december vorig jaar zien verzekeraars wel terug in de statistieken. Het aantal claims lag die week anderhalf keer hoger dan gemiddeld. Weurding noemt nog andere factoren die bijdragen aan de daling: “Door de toenemende slimme technologie in auto’s wordt er minder parkeerschade gemaakt. En doordat het economisch beter gaat, wordt het steeds drukker op de weg en daardoor staan we ook meer stil.”

Schadelast gestegen

Verzekeraars zien de schadelast op de autoverzekering sterk toenemen. Zo is de schadelast op de WA-autoverzekering van 2014 tot en met 2017 met 25 procent gestegen en bedroeg de schadelast vorig jaar 2,6 miljard euro. “We weten dat letselschade een stuwende kracht is achter deze stijging, dus er vallen nog steeds te veel verkeersslachtoffers. Daarom blijven wij ons onverminderd inzetten om een bijdrage te leveren aan een veilige openbare weg”, vertelt Weurding. “Afleiding in het verkeer blijft een belangrijke oorzaak voor ongelukken, waarvoor wij met z’n allen aandacht moeten blijven vragen. Daarnaast neemt de diversiteit aan voertuigen op de weg sterk toe, terwijl de wegindeling daar onvoldoende op ingericht is. Dat leidt tot gevaarlijke situaties.” Het Verbond heeft daarom vorige week, samen met andere partners uit de Verkeersveiligheidscoalitie, steun uitgesproken aan minister Van Nieuwenhuizen die haar verbeterplannen voor de verkeersveiligheid heeft gepresenteerd. Het Verbond vindt wel dat er haast gemaakt moet worden en dat er voldoende financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld om de plannen uit te kunnen voeren.