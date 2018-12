Bejaarde (82) nacht lang in gangkast opgesloten na overval

Maandagavond is er een overval op een woning aan de Kikkertsveldweg gepleegd. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen van de overval.

Omstreeks 19.30 uur werd er bij de woning aangebeld. Toen de 82-jarige bewoonster opendeed stonden er twee mannen voor de deur. De bewoonster werd direct naar achteren geduwd en kreeg iets (mogelijk een wapen) tegen haar gezicht gedrukt. Ze werd door de man in een kast in de gang opgesloten. Ze hoorde vervolgens gestommel en enige tijd later vertrokken de daders weer.

Vanochtend werd de vrouw gemist bij een bijeenkomst die ze bij zou wonen. Bekenden die vervolgens bij de woning van de vrouw gingen kijken hoorden haar roepen. Zij konden uiteindelijk hulpdiensten inschakelen en de deur openen. De vrouw heeft licht letsel in haar gezicht opgelopen. Het is nog onduidelijk of er iets is weggenomen uit de woning.