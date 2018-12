Delftenaar (23) loopt brandwonden op in lijnbus 57

Rechercheonderzoek

De districtsrecherche in Leiden doet onderzoek naar de herkomst van de bijtende stof die op de bank in lijnbus 57 van Leiden naar Nieuw-Vennep werd aangetroffen', aldus de politie.

Branderig gevoel

Snel nadat de man maandagmorgen rond 07.30 uur plaatsnam in de bus, voelde hij een branderig gevoel. De man heeft in Sassenheim de bus verlaten en ging per taxi naar het nabijgelegen ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat hij in aanraking moest zijn gekomen met een bijtende stof. De bus was inmiddels ontruimd. Om vast te kunnen stellen om wat voor stof het ging, werd de bank uit de bus verwijderd.

Mogelijk per ongeluk

Later in de ochtend werd de politie betrokken bij het incident. De districtsrecherche doet onderzoek naar de herkomst van de stof en houdt daarbij rekening met alle mogelijke scenario’s. Er staat allerminst vast dat er sprake is van opzet, ook mogelijk is bijvoorbeeld dat de stof per ongeluk op de bank is gekomen.

Oproep aan passagiers

In verband met het onderzoek komt de recherche graag in contact met mensen die maandagmorgen 10 december omstreeks 07.30 uur in bus 57 (van 7.21 uur) zaten die vanuit Leiden onderweg was naar Nieuw-Vennep. Was u in de bus aanwezig en heeft u iets gezien dat mogelijk met dit incident te maken zou kunnen hebben, neem dan contact op met de recherche in Leiden via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem met M. 0800-7000.