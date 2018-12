AH-supermarkten worden uitgerust met keukens en meer versproducten

Er komen minder kruideniersproducten zoals schoonmaakmiddelen en dierenvoeding, maar veel meer versproducten en servicepunten voor snelle thuisbezorging. De supemarktketen hoopt daarmee het klantenverlies terug te dringen. Dat zegt Wouter Kolk de hoogste baas van marktleider Albert Heijn in Het Financieele Dagblad (FD). Uit een uitgelekte prognose van marktonderzoeker GfK blijkt dat de AH-winkels vorig jaar door minder klanten bezocht werden. AH verwacht dat de meeste winkels minder hard groeien dan de markt. Voor een deel komt dat, omdat er steeds meer online wordt besteld. De supermarktketen heeft niet alleen last van concurrerende supermarkten en winkels als Action en Kruidvat, maar ook van eigen formules als AH-to go gemakswinkels, AH.nl en Bol.com halen klanten weg. Daarom moeten de supers van Albert Heijn 'een andere functie' krijgen, zo laat Kolk aan het FD weten.

Volgend jaar al komt er in ongeveer 150 winkels meer ruimte voor groente en fruit en kant-en-klaarmaaltijden. AH gaat eigen keukens introduceren voor de bereiding van warme maaltijden. Die worden buiten de winkels gevestigd, en een eerste gaat begin volgend jaar open in Amsterdam. Klanten moet ook producten uit de winkel kunnen bestellen die binnen een uur thuis worden gebracht.

Sluiting

Mogelijk wordt er een klein aantal winkels gesloten Kolk tegen het FD: 'Ik denk niet dat we in de toekomst nog ruim duizend winkels hebben in Nederland. Dat hoeft ook niet. Maar ik denk ook niet dat het aantal winkels sterk zal afnemen, omdat ze ook voor directe consumptie en voor een snelle bezorgingsservice worden gebruikt.'