OM eist taakstraffen voor anti-homo folder

Camerabeelden

Dankzij camerabeelden kon de politie snel de verdachten aanhouden: een toen 39-jarige man uit Rotterdam en twee mannen van 29 jaar uit Den Haag. De mannen hebben alle drie bekend de folder te hebben gemaakt en verspreid. Dit heeft geleid tot veel verontwaardiging, zo zei de officier vandaag op zitting. Bij veel homoseksuele mensen, maar ook bij heel veel heteroseksuele mensen en bij religieuze groeperingen.

Strafbare feiten

De drie mannen worden verdacht van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van mensen wegens hun homoseksuele geaardheid. Het OM stelt zich op het standpunt dat de uitlatingen niet in de context van een maatschappelijk debat zijn gedaan, noch als een geloofsopvatting of een artistieke uiting geïnterpreteerd kunnen worden. Naar het standpunt van het OM gaat dus om strafbare feiten.

'Aandacht'

De verdachten hebben verklaard dat ze met hun actie aandacht hebben willen vragen voor een familie in Engeland wiens kinderen uit huis werden geplaatst en vervolgens werden geadopteerd door een homoseksueel stel. Het OM acht dit ‘nauwelijks voorstelbaar’, als het doel was aandacht te vragen voor het lot van deze familie, waarom werd het dan zo cryptisch gebracht?

Anti-homo sentimenten

Naar het standpunt van het OM is er misbruik gemaakt van deze casus om op die wijze ongefundeerde anti-homo sentimenten te verspreiden. Een van de verdachten – geen van drieën is overigens woonachtig in Amsterdam - heeft verklaard dat ze Amsterdam als verspreidingsgebied hadden uitgekozen omdat Amsterdam de onofficiële homohoofdstad van Nederland of zelfs Europa zou zijn. Uit de verklaringen van verdachten blijkt verder dat er sprake van ‘nauwe en bewuste samenwerking’. Weliswaar was er sprake van een rolverdeling maar zij waren alle drie betrokken bij het plan en deelden de doelstelling. Uit het procesdossier blijkt bovendien dat de drie verdachten nog steeds achter de inhoud van de folder staan.

Stellingen

De officier in haar requisitoir: 'Hetgeen het meest raakt is dat homoseksuele mannen in verband worden gebracht met misbruik van kinderen op grote schaal. Ze worden weggezet als een groep die geen kinderen zou mogen en kunnen opvoeden omdat ze kinderen zouden misbruiken. Door dergelijke stellingen te verspreiden en de stellingen als zijnde waar te presenteren wordt niet alleen de integriteit van de groep aangetast, het maakt de groep ook kwetsbaar. Ze kunnen dan worden beoordeeld en worden uitgesloten van deelname aan onze samenleving op grond van onwaarheden. En dat mag in een democratische rechtsstaat nooit gebeuren.'