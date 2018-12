Gewonde bij schietpartij in Amsterdam

Het schietincident vond rond 18.45 uur plaats op de Hoekenes / Osdorper Ban bij de geldautomaat bij de Aldi in Amsterdam West.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte is na de schietpartij gevlucht.

De straat is afgezet en de politie is een onderzoek gestart.

