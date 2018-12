Vooral minderjarige mannen slachtoffer van vuurwerkletsel bij jaarwisseling

Uit onderzoek van ziekenhuizen in Zuid-West Nederland blijkt dat vooral minderjarige mannen en omstanders gewond raken door vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dit meldt het Erasmus MC donderdag.

Voor het eerst onderzocht

De ziekenhuizen hebben hier voor het eerst onderzoek naar gedaan op basis van eenduidige registratie rond de jaarwisseling 2017-2018. Elk jaar komt het maatschappelijk debat over het verbieden van consumentenvuurwerk terug, vanwege de risico’s op letsels en gezondheidsschade. Eenduidige registratie van vuurwerkletsels bestond echter nog niet.

Collectief onderzoek

Onderzoekers van het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis, het Oogziekenhuis Rotterdam en de afdeling Traumachirurgie van het Erasmus MC voerden dit jaar voor het eerst een uitgebreid en integraal onderzoek uit naar vuurwerkletsel door consumentenvuurwerk.

Traumaregio Zuidwest-Nederland

Arts-onderzoeker Daan van Yperen: 'Met de gegevens die wij verzamelden in alle ziekenhuizen in de traumaregio Zuidwest-Nederland, beogen wij de maatschappelijke en politieke discussie omtrent een eventueel verbod op consumentenvuurwerk van objectieve informatie te voorzien, met het doel het aantal vuurwerkslachtoffers in de toekomst te verminderen.'

Patenten jaar lang gevolgd

De uitkomsten op langere termijn en de kosten die samenhangen met het letsel worden momenteel verzameld en volgend jaar gepubliceerd. Daarbij wordt gekeken naar zowel de directe medische kosten als de indirecte maatschappelijke kosten. De patiënten worden een jaar gevolgd om een betrouwbare indruk te krijgen van de werkelijke kosten.