FIOD stuit op drie hennepplantages tijdens actiedag in witwasonderzoek

De FIOD heeft op woensdag acht panden in Amsterdam doorzocht en één in Lisse. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD heeft een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland, Spanje Portugal en Italië. Daarnaast is beslag gelegd op 10.000 euro contant geld, een gouden Rolex-horloge, computers en mobiele telefoons.

In één pand in werd in de kelder een hennepplantage aangetroffen. De politie heeft hier drie verdachten aan kunnen houden. Het gaat om twee 30-jarige mannen en een jongeman van 22 jaar. Ook in twee andere panden vonden FIOD-rechercheurs hennepplantages. De politie heeft de plantages ontmanteld en op last van het OM de hennepplanten laten vernietigen.

Het onderzoek richt zich op een 55-jarige en 38-jarige man uit Amsterdam. Het vermoeden is dat de 55-jarige man anderen faciliteert bij het witwassen van criminele inkomsten. Dat doet hij via verhullende constructies met buitenlandse bankrekeningen en ondernemingen. Ook maakt hij gebruik van een eigen money transfer kantoor. Deze verdachte is niet aangehouden.

De aangehouden man maakt vermoedelijk gebruik van deze facilitator. De legale inkomsten van de 38-jarig man zijn niet toereikend om grote aankopen te doen. Zo liet hij zijn woning voor vele tienduizenden euro’s luxueus inrichten. Het vermoeden is dat hij die aankopen heeft gedaan met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van de luxe goederen en onroerend goed zou hij zijn criminele inkomsten hebben witgewassen.

Naast de doorzoekingen in Nederland werd een bedrijfspand in Portugal doorzocht. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en werd gestart na informatie uit een eerder onderzoek waarbij een geldkoerier met 200.000 euro contant geld werd aangehouden. Dit onderzoek van de FIOD en het Arrondissementsparket Noord-Holland leidde tot het oprollen van een Braziliaans-Nederlandse cocaïnelijn.