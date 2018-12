Al 4 miljoen ritten met OV-fiets gemaakt in 2018

Afgelopen woensdag werd de 4 miljoenste rit in 2018 met de OV-fiets gereden. Daarmee is het aantal ritten al 800.000 meer dan in geheel 2017. Een groei van bijna 35 %. Om deze groei bij te benen zette NS dit jaar 6000 extra nieuwe fietsen in. Het totaal aantal OV-fietsen komt daarmee op 20.500.

Met de trein reizen onze reizigers comfortabel van station naar station. De uiteindelijke bestemming ligt vaak nog een eindje verder dan het station. NS is blij dat dan veel mensen kiezen voor de OV-fiets voor dit laatste stukje van hun reis. Bijna 70 procent van de reizigers waarderen de OV-fiets met een 8 of hoger (ruim 92 procent geeft een 7 of hoger).

Om OV-fiets verder te laten groeien onderzoekt NS welke innovatieve concepten deze groei kunnen ondersteunen. Doel is met name de uitgifte van OV-fiets voor klanten makkelijker en flexibeler maken en de OV-fiets ook op kleinere locaties eenvoudiger uit te kunnen geven. Zo wordt er gekeken naar een “slim’” slot waarbij er voor het openen van het slot geen sleutel meer nodig is, maar met de OV-chipkaart kan. NS is hierover met verschillende leveranciers in gesprek en verwacht in 2019 de eerste tests uit te voeren.

Daarnaast gaat NS ook in 2019 weer extra fietsen bij bestellen en op stations op zoek naar ruimte om deze extra fietsen te plaatsen.