'Illegaal gegevens verzameld over seksleven hoofdofficier'

De advocaat van Van Nimwegen stelt in een brief aan de AP dat bij het onderzoek naar zijn cliënt illegaal gegevens zijn verzameld. Het OM moet volgens de advocaat de wet handhaven en niet overtreden. Dit bevestigen bronnen rond het onderzoek aan de Volkskrant.

In de klacht schrijft de advocaat dat ‘verhalen, roddels en achterklap’ in een eindrapport over een benoeming door Van Nimwegen zal verschijnen. Dit onderzoek is ingesteld nadat Van Nimwegen Marianne Bloos had benoemd. Op dat moment hadden beide een relatie met elkaar.