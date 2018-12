Bewoner gekneveld bij overval

Een 68-jarige man werd vrijdagmorgen omstreeks 5.30 uur, in zijn woning aan de Schoonenburgseweg in Overasselt overvallen door meerder personen.

De man was door de overvallers gekneveld. Nadat hij zich had bevrijd alarmeerde hij de politie. De overvallers gingen er onder andere met zijn portemonnee vandoor. De man is, door de overval, niet gewond geraakt. Er is onmiddellijk een onderzoek ingesteld door de politie.