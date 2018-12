Tweede verdachte vast voor dood Schiedammer Stuart Markiet

Nadat eerder dit jaar zijn tweelingbroer werd aangehouden, is nu ook de 28-jarige Melvin M. gearresteerd door de politie. Hij stond sinds september 2015 gesignaleerd op de Nationale Opsporingslijst, als verdachte van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Stuart Markiet. Zijn lichaam werd op 22 april 2015 gevonden in Rozenburg. De verdachte was sinds 2015 op de vlucht samen met zijn broer.

Misdrijf

Op 22 april 2015 werd uit het water van de Nieuwe Waterweg nabij Rozenburg, het stoffelijk overschot van de 41-jarige Schiedammer Stuart Markiet gehaald. De man werd sinds 6 april vermist. Uit de sectie bleek dat hij vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie startte meteen een grootschalig rechercheonderzoek. Op 26 mei van dat jaar hield het rechercheteam een 28-jarige Rotterdammer aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Markiet. Hij werd na de inbewaringstellingvrijgelaten, maar was nog altijd verdachte in deze zaak.

Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat de gebroeders M, een destijds 24-jarige tweeling uit Rotterdam, mogelijk verantwoordelijk zijn voor de dood van de Schiedammer. Het onderzoek was er dan ook op gericht deze broers zo snel mogelijk op te sporen en aan te houden. Toen de inzet van diverse middelen niet leidde tot de aanhouding van de twee, werden zij op 1 september 2015 op de Nationale Opsporingslijst (NOL) geplaatst.

Aanhouding

De verdachte is afgelopen woensdag aangehouden. Inmiddels is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij nog minimaal 14 dagen vast zit. Zijn tweelingbroer, die in mei van dit jaar werd aangehouden, zit ook nog steeds vast.