Geldboete tv-makers voor invoer en opslag zwaar illegaal vuurwerk

Via internet en straathandelaar

Het Amsterdamse bedrijf bestelde in november 2016 via internet in totaal 16 kilo professioneel illegaal vuurwerk bij een Poolse verkoper. Dit vuurwerk werd door een koeriersdienst aan het bedrijf afgeleverd. Daarnaast kocht het bedrijf illegaal zeer zwaar vuurwerk bij een straathandelaar. Het bedrijf sloeg het vuurwerk vervolgens op in de kofferbak van een auto. Daar trof de politie het vuurwerk begin december 2016 aan.

'Journalistiek belang'

Volgens het productiebedrijf moet zij worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Met het bestellen van het illegaal vuurwerk was volgens eigen zeggen een journalistiek en een maatschappelijk belang gediend. Het bedrijf maakte voor een landelijk tv-programma namelijk een productie om aan te tonen hoe eenvoudig het is via internet in het buitenland zwaar professioneel vuurwerk te bestellen en deze bestelling via de post en via koeriersdiensten in Nederland te laten bezorgen.

Gevaar voor koeriers aantonen

Verder werd in het programma getoond hoe eenvoudig zeer zwaar illegaal vuurwerk via een straathandelaar kan worden verkregen. Het doel was volgens het bedrijf ook aan te tonen wat de gevaren zijn voor de koeriers die het vuurwerk vervoeren en bezorgen en voor de burgers die dit vuurwerk bestellen of kopen.

Oordeel

De rechtbank erkent de vitale rol die de pers in een democratische samenleving speelt. Maar journalisten moeten net als iedere burger de door de strafwet getrokken grenzen in acht nemen. Slechts onder bijzondere omstandigheden worden journalisten ontslagen van hun plicht zich aan de strafwet te houden. Dat is hier volgens de rechtbank niet het geval. Het bedrijf handelde in strijd met het Vuurwerkbesluit.

'Daadwerkelijke grote veiligheidsrisico's'

Door de handelswijze van het bedrijf hebben anderen daadwerkelijk grote veiligheidsrisico’s gelopen en hiervan was het bedrijf zich terdege bewust. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf ook een programma met dezelfde journalistieke impact had kunnen maken zonder dat de ernstige strafbare feiten met enorme gevaarzetting hadden plaatsgevonden. Het bedrijf had een bestelling kunnen faken of het had -om de transportroute bloot te leggen- andere artikelen kunnen bestellen zoals consumentenvuurwerk of stadionfakkels.

Bewuste risico’s

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat het bedrijf zeer gevaarlijk vuurwerk heeft ingevoerd en opgeslagen. Hierdoor stelde zij willekeurige andere personen, zoals medewerkers van bezorgdiensten, weggebruikers tijdens het transport en omwonenden van de opslaglocaties, bloot aan ernstige veiligheidsrisico’s. Het bedrijf was zich bewust van die risico’s, maar koos ervoor het belang van het programma voorop te stellen.

Strafmatigend

In strafmatigende zin weegt de rechtbank mee dat het bedrijf de delicten in een vroeg stadium toegaf en vervolgens haar volledige medewerking aan de opsporing verleende. Bovendien is het bedrijf niet eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. Al met al ziet de rechtbank dit als een eenmalige gebeurtenis en vindt zij een geldboete van 10.000 euro, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk, op z’n plaats.