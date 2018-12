Automobilist overleden na auto te water, reddende getuige dood gevonden

Maandagmiddag is in Capelle aan den IJssel een auto te water geraakt in de Hollandse IJssel. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zou er zich in de auto één inzittende bevinden. Een getuige van het ongeval die te water ging in een poging de automobilist te redden wordt nu ook vermist.