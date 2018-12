Nigeriaan verdacht van zeeroof Nederlands vrachtschip opgepakt in Zuid-Afrika

Een 28-jarige Nigeriaan is op verzoek van het Openbaar Ministerie in Zuid-Afrika aangehouden. 'De man wordt er van verdacht de bemanning van een Nederlands vrachtschip begin dit jaar te hebben ontvoerd en gegijzeld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Maand lang gegijzeld

De 11-koppige bemanning van het schip werd ontvoerd en ongeveer een maand lang gegijzeld. De Nigeriaan wordt ook verdacht van zeeroof. Een internationaal arrestatiebevel leidde vorige maand tot de aanhouding van de Nigeriaanse verdachte. De man was op doorreis in Zuid-Afrika toen hij op 7 november werd aangehouden. Hij bevindt zich gedurende de uitleveringsprocedure in hechtenis.

Terecht staan

In Nederland is onmiddellijk na de ontvoering een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Wanneer de verdachte wordt overgedragen zal hij naar verwachting terecht moeten staan voor wederrechtelijke vrijheidsberoving, gijzeling, gebruik van geweld aan boord van een schip, kaping van een vaartuig, afpersing en zeeroof. Het is niet nog bekend hoe lang de uitleveringsprocedure zal duren.