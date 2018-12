Klaas Dijkhoff Politicus van het Jaar 2018

Klaas Dijkhoff is in de jaarlijkse publieksverkiezing van EenVandaag gekozen tot Politicus van het Jaar. Voor de vijftiende keer brachten de leden van het Opiniepanel hun stem uit. Geert Wilders wordt tweede en Jesse Klaver eindigt als derde.

Panelleden mochten het afgelopen jaar elke maand aangeven wie zij op dat moment de beste politicus vonden. Per maand stemden gemiddeld ongeveer 25.000 leden van het Opiniepanel in de Publieksverkiezing van EenVandaag.

Dijkhof heeft zijn titel te danken aan zijn veelbesproken 'proefballonnen'. Onder andere dat Dijkhof kernenergie gewoon durft uit te spreken als de oplossing voor het energieprobleem. Andere politici zijn voorzichtig het woord kernenergie over de lippen te laten komen.

Ook zijn plannen over straffen in probleemwijken en het demonstratieverbod tijdens de Sinterklaasintocht kunnen op steun rekenen. Met zijn manier van communiceren, volgens panelleden 'helder', 'to-the-point' en 'verfrissend', verwoordt hij volgens zijn stemmers treffend wat er speelt in het land. Dijkhoff zelf wordt vaak omschreven als 'nuchter'.

Wilders tweede en Klaver derde

PVV-leider Wilders is tweede geworden in de publieksverkiezing van EenVandaag. Wilders werd vooral geroemd vanwege zijn politieke standvastigheid op zijn punten.

De derde plek is dit jaar voor Jesse Klaver van GroenLinks.