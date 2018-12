Snorfietsers met helm op de rijbaan in Amsterdam

Het wordt steeds drukker op de Amsterdamse fietspaden. Er komen steeds meer mensen bij. Ook het aantal snorfietsen groeide in de afgelopen jaren hard: van 8.000 in 2007 naar 35.000 in 2018. De drukte levert gevaarlijke situaties op, voor fietsers en snorfietsers. Snorfietsers zijn ná de fietser zelfs de grootste groep onder de ernstig verkeersgewonden. De gemeente wil de fietspaden veiliger en minder druk maken. Daarom gaan snorfietsers op de rijbaan rijden, mét helm. In het verkeersbesluit staan de straten waar die helm op moet. Maar u kunt hem ook gewoon overal op houden. Wel zo makkelijk en veilig.

Nieuwe verkeerssituatie

Vanaf 8 april 2019 gaat de nieuwe verkeerssituatie in. Om te zorgen voor een soepele overgang voor alle weggebruikers, worden duidelijke verkeersborden geplaatst en komen er tijdelijke wegmarkeringen. Zo weten snorfietsers precies waar ze de rijbaan op moeten. Binnenkort ontvangen alle snorfietsers in Amsterdam en de omliggende gemeenten een brief over de maatregel. In het voorjaar volgt een grote voorlichtingscampagne voor snorfietsers én voor ander wegverkeer. Ook komt er een voorlichtingsprogramma op Amsterdamse scholen.

Veiligheid

De eerste twee maanden na invoering worden verkeersregelaars ingezet om snorfietsers te informeren en op weg te helpen. Direct na invoering start de gemeente een uitgebreid monitoring- en evaluatieonderzoek. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar de drukte, snelheid, hinder, reacties van overig verkeer, de veiligheid van snorfietsers en de interactie tussen de verkeersdeelnemers. Voor het rijden zonder helm of rijden op fietspaden waar dat niet is toegestaan, geldt een boete van 95 euro.