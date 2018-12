Eén op de drie verkochte fietsen is elektrisch

Nederland is een fietsland. Dat hoeven we je waarschijnlijk niet eens meer te vertellen. Waar je ook komt in ons land, overal zie je mensen fietsen. In de grote steden is het vooral een hele handige manier om van A naar B te komen. Maar fietsen is natuurlijk ook prachtig om de omgeving te leren kennen, zeker wanneer het in de natuur is. Er worden dan ook ieder jaar heel veel fietsen verkocht in Nederland. Waar in de jaren ervoor het aantal verkochte fietsen niet steeg, was dat in 2017 wel het geval. Bovendien lijkt het er op dat elektrische fietsen steeds populairder worden. Maar liefst één op de drie verkochten fietsen is namelijk elektrisch.

Veel verkochte fietsen

In 2017 steeg het aantal verkochte fietsen dus weer eens nadat dit een aantal jaren niet het geval was. In totaal werden er maar liefst 957.000 fietsen verkocht in Nederland. Dat betekent een stijging van 3.2 procent ten opzichte van 2016. Wat echter ook opvallend is, is dat het aantal verkochte elektrische fietsen bijna een derde van het aantal fietsen betreft. In 2017 werden er namelijk 294.000 elektrische fietsen verkocht. Dat blijkt uit een steekproefonderzoek dat onderzoeksbureau GfK uitvoerde in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging.

Sterke stijging verkochte elektrische fietsen

Het feit dat één op de drie verkochte fietsen elektrisch is, is overigens juist zo belangrijk omdat dat de oorzaak lijkt te zijn dat de fietsverkoop weer eens is gestegen. In 2007 viel er een verkooprecord te noteren met 1.4 miljoen verkochte fietsen. Daarna was het echter afgelopen met de stijging en daalde het aantal verkochte fietsen ieder jaar weer. In 2017 werd deze daling dus doorbroken en was er voor het eerst een stijging van 3.2 procent in de verkoop te zien. Dat komt dus voornamelijk doordat er veel elektrische fietsen worden verkocht. De stijging onder deze fietsen is namelijk nog een stuk groter. De 294.000 elektrische fietsen die in 2017 werden verkocht in Nederland betekenen een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Deze sterke stijging zorgt er dus ook voor dat het totaal aantal verkochte fietsen blijft toenemen. Overigens worden er door deze toename wel minder stadsfietsen en hybrides verkocht.