Dode 16-jarig meisje had drie kwartier later afspraak met politie

Verdachte bekende van politie

De 31-jarige verdachte is bekend bij politie en justitie. In het verleden is de Rotterdammer meerdere malen veroordeeld voor verschillende geweldsdelicten tegen verschillende personen. In augustus 2018 heeft hij voor het laatst voor de rechter gestaan, wegens bedreiging en mishandeling van het slachtoffer. Aan hem is toen door de rechter een voorwaardelijke en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, met als een van de voorwaarden een contactverbod. De verdachte is in die zaak in hoger beroep gegaan. Het toezicht door de reclassering en het contactverbod zijn evenwel na de uitspraak onmiddellijk in gegaan.

Opnieuw aangifte

Vorige week deed Humeyra opnieuw aangifte van stalking tegen hem. Naar aanleiding van deze aangifte is er opnieuw een opsporingsonderzoek gestart. In dat kader had de recherche op 18 december om 14.00 uur met het slachtoffer een vervolgafspraak. Drie kwartier daarvoor werd ze om het leven gebracht.

Dodelijke schietpartij

Het slachtoffer liep op 18 december op de Essenburgstraat. Uit camerabeelden en getuigenverklaringen blijkt dat er rond 13.15 uur een auto de straat in reed. De verdachte stapte uit de auto en liep op het meisje af. Het slachtoffer rende weg maar kwam niet verder dan de fietsenstalling van het Design College, waar ze werd neergeschoten. Reanimatie door personeel van de school en de hulpdiensten mocht niet meer baten.