Utrechter schuldig aan verkrachtingen minderjarige meisjes

Slaapkamer

Op 6 februari 2016 heeft de man afgesproken met een toen 14-jarig meisje. Ze kenden elkaar via Instagram en hebben afgesproken in de woning van de moeder van de verdachte. In de slaapkamer heeft hij aangedrongen op seks waarbij hij zich dominant en dwingend heeft opgesteld. Daar heeft hij haar vervolgens verkracht. Op 7 april 2017 heeft de man afgesproken met een ander meisje. Zij was toen 14 jaar oud. Ook in deze zaak kenden de twee elkaar via social media en vond de afspraak plaats in de woning van de moeder van de verdachte. Hij heeft het meisje opgedragen haar kleren uit te trekken en de slaapkamerdeur op slot gedaan, waarna hij haar uiteindelijk heeft verkracht. Hij heeft hierbij misbruik gemaakt van zijn fysieke en psychische overwicht. In beide gevallen wist de man dat de slachtoffers minderjarig waren en dat zij de seksuele handelingen niet wilden.

Verklaring verdachte ongeloofwaardig

De man heeft in eerste instantie verklaard de meisjes niet te kennen. Op zitting veranderde de man zijn verklaring: hij heeft wel seks met de meisjes gehad, maar dit was met wederzijdse toestemming. De rechtbank gelooft die verklaring niet. De slachtoffers hebben afzonderlijk van elkaar verklaard over de verkrachting, zonder dat zij elkaar kenden. Ook de manier waarop de man gehandeld heeft komt in grote lijnen overeen. De verklaring van het eerste slachtoffer kan daarom als ondersteunend bewijsworden gebruikt in de zaak van het tweede slachtoffer, en andersom.

Stoornissen

Er zijn meerdere stoornissen bij de man geconstateerd, maar de psycholoog heeft nog geen advies kunnen uitbrengen, omdat verdachte zijn betrokkenheid bij de feiten geheel ontkende. Ook de psychiater heeft, vanwege miscommunicatie met verdachteover het maken van een afspraak, nog geen advies kunnen uitbrengen. Daarnaast heeft de reclassering aangegeven dat zij geen strafadvies kunnen geven aan de rechtbank. De rechtbank vindt zich nu nog onvoldoende ingelicht over de persoon van de verdachte om te bepalen welke straf en/of maatregel er opgelegd moet worden. De rapporten van de psycholoog en de psychiater moeten uiterlijk binnen drie maanden klaar zijn. De zaak zal binnen die drie maanden opnieuw op een zitting gepland worden.