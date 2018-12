Mannen plofkraakbende krijgen tot 10 jaar celstraf

Geldautomaten ING in Albert Heijn

De kraken vonden plaats tussen juli 2015 en oktober 2016 op geldautomaten van ING bij verschillende vestigingen van Albert Heijn. Ook wordt de mannen verweten dat zij in verschillende samenstellingen een rol hadden bij een criminele organisatie die plofkraken pleegde.

Organisatie

Bij veel van de kraken werd gebruik gemaakt van gestolen auto’s met valse kentekenplaten. De mannen zijn ook veroordeeld voor opzetheling van deze auto’s. Ze gebruikten onder meer regenpakken, bivakmutsen en handschoenen om geen sporen achter te laten. De mannen werkten in verschillende groepen waarbij er telkens sprake was van een strakke organisatie en een zeer doelgerichte samenwerking.

Ram- en trekkraken

In totaal oordeelt de rechtbank dat de mannen in verschillende samenstellingen verantwoordelijk zijn voor twee ram- en trekkraken in Uithoorn en Hilversum, plofkraken in Leersum, Driebergen, Almelo, Utrecht, Axel en Nuland. Ook hebben ze zich schuldig gemaakt aan twee pogingen tot plofkraken in Weesp en Soest en een poging tot inbraak in een bedrijfspand in Lopik.

Celstraffen

De rechtbank houdt bij het opleggen van de straf rekening met de zeer professionele wijze waarop de kraken zijn voorbereid en gepleegd. Er is bij elke verdachte gekeken naar het aantal strafbare feiten en het strafblad. De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie, omdat er is gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken en omdat de rechtbank minder kraken bewezen acht.

Winst en gemaakte schade terugbetalen

Ook bepaalt de rechtbank dat de verdachten hun gevangenisstraf direct moeten uitzitten. Tenslotte moeten de verdachten in totaal ruim 760.000 euro aan schadevergoeding betalen en zo’n 370.000 euro aan winst terugbetalen die zij met hun criminele activiteiten hebben gemaakt.