Forse schade door aanrijding in Schiedam

Donderdagmiddag heeft er een aanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden op de 's-Gravelandseweg in Schiedam. Hierbij zijn beide voertuigen flink beschadigd geraakt.

Het ene voertuig kwam vanaf de uitrit bij de Gamma, de andere auto reed op de 's-Gravelandseweg. Op het kruispunt kwamen de voertuigen met elkaar in botsing. Een bestuurder is in de ambulance nagekeken door het ambulancepersoneel.